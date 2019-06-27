العميد الركن معوض ممثلا قائد الجيش للجنود: لا تخذلوا يوما شعبكم الذي يقدر دوركم

أكد العميد الركن يعقوب معوّض ممثلاً قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ خلال حفل تقديم رقباء وجنود متمرنين للعلم بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم في ​معسكر عرمان​، متوجها للجنود انه "اخترتم الجندية عن إيمانٍ واقتناعٍ مسارَ حياةٍ لكمْ، وسبيلاً إلى خدمة ​لبنان​ والتضحية من أجله، ونكران الذات حتّى الشهادة إذا اقتضى الواجب. فلا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدّر عالياً دور جيشكم، ويراهن عليه لحماية البلاد وإنقاذها، عند كلّ عاصفة ومفترق خطير". وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.

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