قائد الجيش استقبل سفير ايطاليا ورئيسة اركان هيئة مراقبة الهدنة وكوبيش

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، ​السفير الإيطالي​ في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ والملحق العسكري العقيد ماسيميليانو سفورزا مع وفد مرافق، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة ​الهدنة​ التابعة للأمم المتحدة ​اللواء​ كريستين لاند، ثم المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.