قائد الجيش استقبل سفير ايطاليا ورئيسة اركان هيئة مراقبة الهدنة وكوبيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي والملحق العسكري العقيد ماسيميليانو سفورزا مع وفد مرافق، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كريستين لاند، ثم المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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