حمدان لبو صعب: لا يختبئوا خلفك وتصبح أنت عرضة للشك وعدم الثقة

توجه العميد المتقاعد ​مصطفى حمدان​ إلى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، تعليقاً على تصريحه فيما يتعلق بضريبة الدخل على العسكريين وموضوع الاستشفاء في ​الموازنة​ المنتظرة، قائلًا: "لا تنغش وتصدقهم يا معالي الوزير، لأنه إذا خدعوك وصدقتهم فستقل ثقتنا فيك".

وأضاف حمدان أن "الخزعبلات بحقوق ​العسكريين المتقاعدين​ و العسكريين مرفوضة والأمر الأساسي أن يرد الأموال إلى خزينة ​الدولة​ من سرقها. فالاتفاق التعاقدي مع الدولة الرسمية، نحن من عقد اتفاقًا تعاقديًا ولسنا من يتحمل مسؤولية الهدر والسرقة ولطش المال العام"، لافتًا إلى أن "اذا تريدون كنتم تريدون إرضاء مجموعة سيدر ارضوها على حسابكم وليس على حسابنا. وتأكد معاليك أن ان يتمكن أي أحد من احتواء حرام العسكريين المتقاعدين بأي مهدئات إعلامية الا بالخبر اليقين وهو عدم المس بأي حقوق لهؤلاء. ونصيحة لوجه الله فلا يختبئوا خلفك وتصبح أنت عرضة للشك وعدم الثقة".