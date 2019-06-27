نقابة عمال مخابز بيروت: عدم تطبيق قانون العمل سبب مزاحمة اليد العاملة الاجنبية

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ أنه "طالعتنا بعض الصحف و​وسائل الاعلام​ ببيانات تلوم ​العمال​ اللبنانيين على عدم قدرتهم وتحملهم مسؤولية العمل في المخابز والافران، يهمنا ان نذكر بان عمال الافران استشهد وجرح منهم العشرات اثناء عملهم وتنقلهم الى عملهم خلال الاحداث والحروب والاجتياحات حيث واصل عمال المخابز والافران عملهم لساعات طويلة وشاقة لتأمين ​رغيف الخبز​ الى جميع المواطنين".

وفي بيان له، عقب اجتماع اعضائه برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري، اوضح المجلس أن "التطور الايجابي لصناعة الخبز عبر ادخال المعدات الحديثة جعل اليوم العمل في المخابز والافران اقل جهدا وتعبا من السابق"، لافتاً الى أن "عمال المخابز والافران في اكثريتهم الساحقة لغاية يومنا هذا محرومون الراحة الاسبوعية والاجازات السنوية، والمرضية، وايام الاعياد وبدل النقل والمنح التعليمية".

وسأل: "اما آن الاوان بعد 73 عاما على صدور ​قانون العمل​ اللبناني ان يطبق هذا القانون على جميع عمال المهنة؟".

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واكد المجلس ان "عدم تطبيق قانون العمل هو سبب رئيسي لمزاحمة اليد العاملة الاجنبية واستغلال ​النازحين السوريين​ ساعات عمل اكثر وبأجر اقل حتى من الحد الادنى". ودعا الى "المساواة بين جميع العمال ب 8 ساعات عمل يوميا".

وطالب "اصحاب المخابز والافران بتدريب العمال اللبنانين في الافران وتأهيلهم حماية لليد العاملة اللبنانية، ومكافحة ​البطالة​ المتزايدة في هذه الظروف الصعبة والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة المتردية التي تمر بها البلاد".

وطالب ايضا بـ"تشكيل لجنة مختصة من اهل الخبرة والكفاية لدرس الوضع بصورة شاملة تمهيدا لاصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين عمال المخابز والافران واصحاب العمل".