الجيش: توقيف حسين الحجيري لإنتمائه لداعش وتنفيذه عشرات العمليات الارهابية

أعلنت قيادة الجيش أن "​مديرية المخابرات​ أوقفت الإرهابي حسين أحمد الحجيري المنتمي إلى ​تنظيم داعش​، والمطلوب بعدة مذكرات توقيف، والمتهم بتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية بحق مدنيين وعسكريين من بينهم المشاركة في اغتيال المؤهل أول في ​قوى الأمن الداخلي​ زاهر عز الدين، بالإضافة إلى دوره الأساسي في نقل الأسلحة للمجموعات الإرهابية، وتجنيد أشخاص ونقلهم للقتال داخل ​سوريا​. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".

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