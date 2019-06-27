رابطتا التعليم الثانوي والأساسي: لحل سريع لقضية تعويض بدل الإدارة

لفتت رابطتا ​التعليم الثانوي​ والأساسي، إلى أنّ "نظرًا للتأخير والتسويف الحاصل من المسؤولين إزاء قضيّة تعويض بدل الإدارة، نفّذ مديرو ومديرات الثانويات و​المدارس الرسمية​ ودور المعلمين والمعلمات في ​لبنان​ اعتصامًا أمام ​وزارة التربية والتعليم العالي​، شارك فيه رؤساء رابطتي التعليم الثانوي والأساسي، احتجاجًا على التلكؤ في حلّ قضيّتهم المحقّة في تعويض بدل الإدارة للمدراء المكلّفين بهذه المهام، الّذين مضت سنوات وسنوات وهم يقومون بمهام الإدارة من دون أن ينصفوا".

وأوضحت في بيان، أنّ "المعتصمين قد طالبوا بإعطائهم كامل حقوقهم وفقًا للقانون 73 المعدّل والموجود حاليًّا في مجلس النواب وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره من دون تعديل"، مبيّنةً أنّ "بعد الإعتصام، عقد اجتماع عام في مقر ​رابطة التعليم الأساسي​، تدارس فيه المجتمعون الخطوات المقبلة، وقد وعد رئيسا رابطتي التعليم الثانوي والأساسي الحضور بمتابعة الموضوع مع المعنيّين، لا سيما مع رئيسة ​لجنة التربية​ النائبة ​بهية الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ووزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، من أجل إقراره في الهيئة العامة".

وركّزت الرابطتان، على أنّ "بناءً على ما ستفضي إليه نتائج الإتصالات، أعلن المديرون والمديرات المعتصمون استعدادهم لاتخاذ المزيد من الخطوات التصعيديّة التّي من شأنها الإسهام في إقرار قانون تعويض بدل الإدارة، الّذي أصبح نافذًا ولا يحتاج إلى تعديل".