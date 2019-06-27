الشيخ حمود: إيران تدفع ثمن التزامها قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها فلسطين

ركّز رئيس "​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​" الشيخ ماهر حمود، في كلمة له خلال حفل تكريم للمستشار الثقافي للسفارة ال​إيران​ية في ​بيروت​ ​محمد مهدي شريعتمدار​ بمناسبة انتهاء مهامه في بيروت، على أنّ "منذ ما يقارب الأربعين عامًا، وقد ثبت بالدليل القاطع والملموس الّذي يشهد به العدو قبل الصديق، التزام إيران قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها ​فلسطين​ التزامًا تدفع ثمنه حروبًا وحصارًا، بخاصّة على ضوء التراجع العربي الرسمي الكبير تجاه قضية فلسطين، وما بَرز مؤخّرًا في ​مؤتمر البحرين​، وما رافقه من إهانات أميركية لأهل ​الخليج​ ولثرواتهم ولدورهم؛ من دون أن يتحرّك فيهم عرق من حياء أو خجل".

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