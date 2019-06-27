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الإخوان حرضت ضد السفارات والمستثمرين الأجانب على قناة رابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ‌

أحد أبرز التحريضات التى روجتها جماعة الإخوان كانت على قناة "رابعة"، التى أغلقتها فرنسا فى وقت سابق، ففى فبراير 2015، هددت جماعة الإخوان السفارات والمستثمرين والسياح الأجانب والعرب المتواجدين في مصر، عبر قناتها الإخوانية "رابعة" حينها باستهدافهم إذا لم يغادروها.

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وقال الإخوان في بيان على قناة "رابعة" التي بثت من تركيا، إن التنظيم سوف يعطي مهلة لجميع الرعايا الأجانب بمصر، حتى 11 فبراير المقبل لمغادرة البلاد، وإلا سيكونوا محل استهداف.

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كما أعطت الجماعة وفق البيان الذي تم بثه اليوم السبت جميع الشركات الأجنبية العاملة بمصر مهلة  وإلا سيكونون عرضة للاغتيالات، كما أمهلوا رعايا السفارات الأجنبية حتى 28 فبراير لمغادرة البلاد، وإلا سيتم استهدافهم.

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وشملت التهديدات السياح العرب والأجانب القادمين إلى مصر، محذرة إياهم من القدوم إلى مصر، وإلغاء رحلاتهم في غضون شهر من إذاعة البيان، لأنهم غير مرغوب فيهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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