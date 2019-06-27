شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يدينون الحادث الإرهابي بشمال سيناء: جنودنا يسطرون ملحمة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

أدانت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي استهدف منطقة لتمركز قوات الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء.

وقالت النائبة في بيان لها، إن جهود قوات الشرطة والجيش في سيناء نجحت في ضرب قواعد التنظيمات الإرهابية، بما سبب ضعف العمليات التي يقومون بها في الاونة الأخيرة.

ولفتت إلى أن ضعف التخطيط وقلة الإمكانيات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية في سيناء، أصبحت أمرا مشهودا للجميع، وذلك نتيجة الضربات الأمنية القوية هناك.

وطالبت بضرورة توفير كامل الحماية للمدنيين في سيناء وتعويضهم عن الأزمات التي مروا بها، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء والمصابين.

ومن جانبه أدان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الحوادث الإرهابية الاخيرة بالعريش الذي استبسلت فيها قوات الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء، معربا عن كامل تعازيه لأسر الشهداء والمصابين.

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وقال فؤاد في بيان له، إن جهود قوات الشرطة والجيش في سيناء مستمرة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا ان الأفراد و الضباط يسطرون ملحمة مشهودة في الدفاع عن حق شعب مصر في الحياة الكريمة الآمنة في مواجهة شرذمة ضالة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تترك أي جزء من أراضيها دون إحكام السيطرة عليه وتطهيره من الإرهابيين، لافتا أن كيد الإرهابيين ككيد الشيطان ضعيف.

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