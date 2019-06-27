شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكونجرس يكتب شهادة وفاة "الجزيرة القطرية" فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة "مباشر قطر"، فى تقرير لها، إنه في مطلع شهر نوفمبر من عام 1996، بدأ بث فضائية الجزيرة من الدوحة، ضمن خطة إعلامية صاغها تنظيم الحمدين، وقاد تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، بهدف أن تُصبح هذه الشبكة الفضائية ذراع قطر من أجل التمدد في الساحة الإقليمية والدولية، ومساعدة القيادة السياسية على تنفيذ أجندتها التخريبية.

وأضاف التقرير أنه مؤخرا ومع انكشاف هذه الاستراتيجية التخريبية، كان إغلاق مكتب الجزيرة المصير النهائي في كثير من الدول العربية، أمثال مصر والسودان، لكن اليوم تنتظر الجزيرة ضربة موجعة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع أعضاء بارزون في الكونجرس رسالة تم توجيهها إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب بإدراج شبكة "الجزيرة" على قائمة العملاء الأجانب.