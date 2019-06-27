شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف فضح "حمزة زوبع" تضليل الإخوان لقواعدها على قنوات الجماعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح كثيرة ظهرت على قنوات الإخوان التى تبث من تركيا منذ ظهور هذه القنوات بعد سقوط حكم الإخوان، ومن ضمن هذه الفضائح فضيحة تصريحات حمزة زوبع، القيادى الإخوانى، الذى كشف فيها تضليل جماعة الإخوان لقواعدها وذلك فى أغسطس 2015 عندما كشف أن الجماعة كانت تعلم أن اعتصام رابعة العدوية لم يكن ليعيد مرسى، ولكنهم كانوا يطالبون أنصارهم بالتصعيد من أجل الوصول لمرحلة التفاوض.

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المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل خرج على قناة "مكملين" الإخوانية ليقول: "كنا نعلم أن هذا الاعتصام – فى إشارة إلى اعتصام رابعة - لن يرد محمد مرسى إلى منصبه، متابعا: "قد يسأل البعض لماذا كنتم تقولون للناس فى الاعتصام "مرسى سيعود غداً أو بعد غد"؟ لأنه كان نريد أن نصل إلى نقطة التفاوض.

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