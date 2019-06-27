لمواجهة الأزمات ..المصرف القطرى المركزى يلجأ لبيع صكوك بـ"مليارى ريال"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذا الإطار، ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن مصرف قطر المركزي لجأ مجددا إلى أسواق الدين، لتدبير نفقات حكومة الدوحة، وتوفير نفقاتها الجارية، عبر بيع صكوك إسلامية إلى البنوك المحلية بقيمة ملياري ريال، حيث طرح الإصدار على شريحتين؛ إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى مليار ريال لأجل 5 سنوات، لتستحق في 2 يونيو 2024.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الشريحة الثانية فقد طرحت بقيمة مليار ريال أيضاً، ولكن تستحق في 2 يونيو2029، علماً بأن أجل بلغ 10 سنوات، موضحا أن المركزي القطري، طرح أيضاً بنفس يوم الصكوك سندات حكومية محلية بإجمالي 13.3 مليار ريال، موزعة على شريحتين.

لفت موقع قطريليكس، إلى أن الصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.



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