شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تفضح أردوغان.. تزايد نسبة الرافضين للنظام الرئاسى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النظام التركى ضربة جديدة عندما كشفت نتائج دراسة تزايد أعداد الرافضين للنظام الرئاسى الذى يتبعه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

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وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، ، أن نتائج الدراسة التي أجرتها شركة متروبول للأبحاث قبيل انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول كشفت تراجع نسبة المؤيدين للنظام الرئاسي إلى 39.4 %.

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وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر يونيو الجارى بمدينة إسطنبول بمشاركة 1613 شخصا أن 58.9 % من الأتراك سيختارون النظام البرلماني في حال تم عقد استفتاء جديد اليوم، فيما أفاد 13 % من أنصار العدالة والتنمية و41 % من أنصار حزب الحركة القومية أن النظام الرئاسي لا يحقق نفعا.

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