شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس "محلية البرلمان": تحديات كبيرة في المحليات تحتاج تعاون المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تحديات كبيرة في المحليات تحتاج للتنسيق والتعاون وتصافر كافة الجهود البرلمانية والتنفيذية، وقيام كل المؤسسات بدورها.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء مع محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة اللجنة للمحافظة اليوم.

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وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الزيارات الميدانية الهدف منها في الأساس تحقيق التناغم بين السلطات التنفيذية والتشريعية، من خلال الاطلاع على أرض الواقع حول المشكلات، لاسيما في حال تقدم طلبات إحاطة في هذا الشأن.

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وأشار إلى أن اللجنة فتحت العديد من الملفات لحل كافة المشكلات وكان في مقدمتها أزمة القمامة التي عقدت فيها اللجنة 57 اجتماعا، وحاليا محل اهتمام رئاسة الجمهورية، فضلا عن مشكلات مثل المباني العشوائية والمخالفات وغيرها، قائلا: "اللجنة تسعى للتعرف ما تم على أرض الواقع".

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وأوضح أن اللجنة فتحت ملف التمويل الذاتي للمحافظات وضرورة تعظيم الموارد، وكذلك ملفات مثل التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف والمخلفات وغيرها، مستطردا: "كلنا نستهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، وفي النهاية هنسيب المناصب ونرجع مواطنين".

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ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلي المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة.

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وكان في استقبال اللجنة نواب محافظة الإسكندرية، والذين شاركوا في الاجتماع مع المحافظ، وهم (كمال أحمد، عبد الفتاح محمد، إلهام المنشاوي، عمرو كمال، حسني حافظ، عفيفي كامل، صلاح عيسي، كما حضر النائب بكر أبو غريب.