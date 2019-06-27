شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائب أيمن أبو العلا: البرلمان الفرنسى يقدر دور ومكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر وفد البرلمان المصرى الذى يزور فرنسا، والذى يضم على رأسه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، جلسة عامة داخل مجلس النواب الفرنسى، وخلال الجلسة تلقى الوفد المصرى تصفيقا حارا من نواب البرلمان الفرنسى، احتراما منه لقيمة ومكانة مصر.

وقال أبو العلا ، فى بيان اليوم الخميس، إنه شعر بالفخر تجاه الترحيب الذى تلقاه من واحد من أعرق البرلمانات فى العالم وهو البرلمان الفرنسى، لافتا إلى أن البرلمان الفرنسى يعرف قدر ومكانة مصر، وأن رئيس مجلس النواب الفرنسى قدم التحية للوفد المصرى، كما قوبل أعضاء الوفد بكل ترحاب من قبل الجانب الفرنسى.

وأضاف أبو العلا ، أن الزيارة كانت هامة للغاية وساعدت فى توطيد ودعم العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات بين القاهرة وباريس تمر بمرحلة هامة من القوة والتعاون المتبادل.

وضم وفد البرلمان كل من النواب أيمن أبو العلا، ومحمد العقاد، وماريان عازر، وسوزى رفلة، وجاءت زيارته إلى باريس بعد أن تلقى دعوة من الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب".

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