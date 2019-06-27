كاتبة تركية:العمل من أجل الأرض والسلام ثمنه السجن في أنقرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت الكاتبة التركية نورجان بايسال ، حجم القمع والانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد شعبه، مستشهدة بقصة أكاديمى تركى مدافع عن السلام اعتقلته السلطات التركية دون سبب.

وقالت الكاتبة التركية فى مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، التابعة للمعارضة التركية، إن العمل من أجل الأرض والسلام ثمنه السجن في تركيا، مشيرة إلى أن مواطنا يدعى تونا ألتنيل، أستاذ الرياضيات بجامعة ليون الفرنسية والمدافع عن السلام، مسجون في تركيا بتهمة الإرهاب منذ الحادي عشر من مايو.

وتابعت الكاتبة التركية: ألتنيل واحد بين أكثر من ألفي أكاديمي في جميع أنحاء تركيا قاموا بالتوقيع على عريضة تسمى "لن نكون طرفاً في هذه الجريمة" في يناير 2016 والتي دعت إلى حل سلمي للصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور. ويشن حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد منذ عام 1984.

واستطردت: احتجز ألتنيل واعتقل بعد أن ذهب إلى مركز للشرطة في مدينة باليكسير في غرب البلاد لطلب معلومات عن قيود السفر المفروضة على جواز سفره، وقال محاميه إن موكله متهم بنشر الدعاية عن حزب العمال الكردستاني خلال حلقة نقاشية في فرنسا، حلقة نقاشية لم يحضرها ألتنيل. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت الكاتبة التركية نورجان بايسال ، حجم القمع والانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد شعبه، مستشهدة بقصة أكاديمى تركى مدافع عن السلام اعتقلته السلطات التركية دون سبب.وقالت الكاتبة التركية فى مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، التابعة للمعارضة التركية، إن العمل من أجل الأرض والسلام ثمنه السجن في تركيا، مشيرة إلى أن مواطنا يدعى تونا ألتنيل، أستاذ الرياضيات بجامعة ليون الفرنسية والمدافع عن السلام، مسجون في تركيا بتهمة الإرهاب منذ الحادي عشر من مايو.وتابعت الكاتبة التركية: ألتنيل واحد بين أكثر من ألفي أكاديمي في جميع أنحاء تركيا قاموا بالتوقيع على عريضة تسمى "لن نكون طرفاً في هذه الجريمة" في يناير 2016 والتي دعت إلى حل سلمي للصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور. ويشن حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد منذ عام 1984.واستطردت: احتجز ألتنيل واعتقل بعد أن ذهب إلى مركز للشرطة في مدينة باليكسير في غرب البلاد لطلب معلومات عن قيود السفر المفروضة على جواز سفره، وقال محاميه إن موكله متهم بنشر الدعاية عن حزب العمال الكردستاني خلال حلقة نقاشية في فرنسا، حلقة نقاشية لم يحضرها ألتنيل. ‌ ‌

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