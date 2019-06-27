رئيس مجلس النواب التونسي: حالة الباجي السبسي مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكّد رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، "تضامن الشعب التونسي ولحمته ووحدة صفه في مواجهة الإرهاب"، داعيًا إلى "مزيد من اليقظة للتصدي لهذه الآفة ودحر كل ما يُهدد أمن البلاد واستقرارها"، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية لن تزيد التونسيين إلا وحدة والتفافا حول الراية الوطنية ولن تثنيهم عن العزم على مواصلة مسار البناء الديمقراطي".

وقال الناصر في تصريح صحفي، اليوم الخميس عقب اجتماع طارئ لمكتب البرلمان ورؤساء الكتل: "إن مجلس النواب يُدين بشدة هذه العمليات الإرهابية الجبانة ويترحّم على روح حافظ الأمن بإدارة الشرطة البلدية الذي استُشهد إثر عملية إرهابية غادرة جدت صباح اليوم بالعاصمة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، من أمنيين ومدنيين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وأكد الناصر، متابعته بكل انشغال لتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، مجددًا مساندته للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب، مضيفا أنه تم الإتفاق على إصدار بيان في هذا الشأن اليوم.

وبخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، قال الناصر إن حالة الباجي قايد السبسي الصحية مستقرة، حسب الاتصالات التي أجراها للاطمئنان على صحته.