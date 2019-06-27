بيان سعودي كوري مشترك: اتفاق على مكافحة الإرهاب ودعم رؤية 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدرت كلًا من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا اليوم الخميس، بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وذكر البيان، أن ولي العهد والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ناقشا جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب، واتفقا على أن الإرهاب قضية عالمية لا ترتبط بجنسية أو دولة أو دين معين، وأدانا بشدة الإرهاب بكافة أشكاله.

واتفق الجانبان، بحسب البيان على توسيع نطاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا في جميع جوانب العلاقات الثنائية، معربين عن رضاهما حول توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية 2030.

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وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، دعم حكومته لرؤية 2030 في السعودية، والتي تمضي قدماً بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، واتفق الجانبان على وجود اهتمام مشترك بينهما، ألا وهو تعزيز شراكات رؤية 2030 عن طريق لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030.

واتفق الجانبان على تنويع وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الصناعات الجديدة التي تلبي احتياجات حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وأكدت المملكة باعتبارها أكبر مصدر موثوق في العالم للنفط، التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية، وتلبية احتياجات كوريا المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص.

وشدد الجانبان على أهمية التواصل بين شعبي البلدين من أجل ترسيخ أسس التعاون المستدام، واتفقا على ضرورة توسيع التبادلات المشتركة بين الشعوب.