محافظ القليوبية يوافق على مقترح الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

وافق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، على مقترح الحد الأدنى للالتحاق بالصف الأول بالمدارس الفنية بنوعياتها، وفصول الإعدادي المهني بنوعياتها للعام الدراسى 2019- 2020 للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية المهنية للعام الدراسى 2018 – 2019، من مدارس محافظة القليوبية فقط.

وقال المهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بمحافظة القليوبية، إنه جري عرض مذكرة على طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذى وافق على بدء قبول ملفات التقدم للنوعيات المذكورة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس المقبل وطبقًا لشروط وتعليمات المديرية والضوابط المنظمة للالتحاق بكل نوعية.

وأضاف أنه جري تشكيل لجان متخصصة لفحص واستلام الملفات بكل مدرسة تحت الإشراف المباشر للتعليم الفنى بكل إدارة تعليمية.

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ففى التعليم الثانوى الصناعى تقرر أن تكون درجة الحد الأدنى بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين 172 درجة، ومدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات 200 درجة، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات 195 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات ببيجام 188 درجة، ومدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 175 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الثانوية الصناعية الكهربائية بنين 185 درجة، وتقرر أن تكون درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوى الصناعى 3 سنوات للبنين 165 درجة و176 درجة للبنات، والثانوى الصناعى متقدم نظام 5 سنوات 205 درجة للبنين، والثانوى الصناعى نظام إعدادى مهنى 160 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

وفى الثانوى الزراعى تقرر أن تكون الدرجة الأدنى للقبول بالثانوى الزراعى نظام 3 سنوات 140 درجة للبنين و155 للبنات، والثانوى الزراعى المتقدم نظام 5 سنوات 160 للبنين والبنات، والثانوى الزراعى نظام إعدادى مهنى 140 درجة للبنين والبنات.

وفى الثانوى التجارى والفندقى تقرر أن تكون الدرجة الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات 160 درجة للبنين و140 درجة للبنات، والمدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات للبنات 140 درجة، ومدرسة قليوب الثانوية التجارية بنين 150 درجة، ومدرسة بهتيم الثانوية التجارية بنين 150 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية بنين 155 درجة، ومدرسة شبين القناطر الثانوية التجارية بنين 155 درجة، وبنها الفنية المتقدمة التجارية المشتركة 230 درجة للبنين و185 للبنات، ومدرسة شبرا الخيمة الفنية المتقدمة المشتركة 230 درجة للبنين و185 للبنات، ومدرسة القناطر الخيرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 200 درجة للبنين و170 للبنات، وبنها المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية 230 درجة للبنين و210 للبنات، وبهتيم المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية 230 درجة للبنين و185 للبنات.