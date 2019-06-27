ضربة بـ12 متهما.. الإيقاع بعصابة لسرقة الدراجات النارية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

14 حادث سرقة دراجة نارية بنفس الأسلوب قادت رجال الشرطة إلى تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص يتخذون مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

وردت معلومات للعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن مسجل جنائي و4 عاطلين -سبق اتهام اثنين منهم في قضايا مختلفة- كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

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أعد الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد خطة بحث لرصد نشاط المتهمين،خلصت إلى محل إقامتهم وأماكن يترددون عليها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد المسلمي والنقيب عمرو شقوير معاونا مباحث القسم من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكابهم 14 حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " أول وثانٍ الشيخ زايد، أول أكتوبر".

أرشد المتهمون عن أماكن تصريف المسروقات لدى عملائهم (6 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز منشأة القناطر) وتم إعادتها.