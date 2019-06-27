محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إنه يتم الدفع بالخدمات الأمنية للقبض على مطلق النار الذي أصاب شخصين خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد.
وتابع كاستانير، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طلبت من رؤساء الشرطة تشديد الإجراءات الأمنية حول دور العبادة
وكانت الشرطة الفرنسية، ذكرت أن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية.
ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام فرنسية، قولها إن مطلق النار لا يزال طليقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاق النار خارج مسجد.. وزير داخلية فرنسا يطالب بزيادة تأمين دور العبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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