إنهاء خدمته العسكرية لمرضه النفسي.. تفاصيل مقتل أب على يد ابنه في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
ألقت مباحث مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، القبض على شاب أطلق النار على أسرته، ما تسبب فى وفاة والده وإصابة والدته وشقيقه.
واعترف المتهم "أحمد.خ" البالغ من العمر 32 عامًا، بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه الأصغر، في الوقت الذي كشفت فيه التحريات عن أن الجاني جرى إنهاء خدمته العسكرية نظرًا لمرضه النفسي وكان يتلقى العلاج على فترات متقطعة داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية بمدينة المنصورة.
وبتفتيش منزله عثر على أداة الجريمة وشهادات وتقارير طبية تثبت تلقيه العلاج النفسي بعدد من المستشفيات.
وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق أنه دخل في مشادات كلامية مع أفراد أسرته قبل أن يطلق عليهم الأعيرة النارية.
واستقبلت مشرحة مستشفى الزرقا المركزى جثة يوسف خلف، 55 عامًا، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وأصيبت أم هاشم سعد، 54 عامًا، بطلق في القدم، وكذلك نجلها إسلام خلف، 26 عامًا، وحالتهما مستقرة.
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