ترامب ينتقد حلفاء بلاده بعد ترأسه لمجموعة العشرين

وصل اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان مستهلاً بذلك آخر جولاته، وانتقد ترامب حلفاء بلاده بشدة بما فيهم ضيوفه، وذلك قبل أن يجتمع بهم للتفاوض حول عدة قضايا مختلفة كملفي الأمن والتجارة.

كما انتقد الرئيس الأمريكي كلًا من اليابان، والمانيا، والهند قبل وبعد رحيله لإجتماع القمة

الدولية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبالرغم من الإنتقادات التي وجهها ترامب إلى تلك الدول، إلا أنه لم ينتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أطلقت حكومته حملة ممنهجة للتدخل في انتخابات الولايات المتحدة الامريكية 2016 والقت القبض على

اثنيين من الامريكيين فيما اعتبرته تغييرات زائفة.

وأشار ترامب في حديثه عن موعد اقتراب زيارته للندن في مقتبل الشهر القادم، بعد أن أهان صادق خان أحد المحافظين بلندن ووصفه بأنه "قطعة حجر باردة" ويسعى لخراب العاصمة، ولم تكن هذه الإهانة هي الأولى ولكنه أهان دوقة سوسيكس وزوجة الأمير هاري وقال أنها "كريهة" ولكنه أنكر بعد ذلك بالرغم من أن كلمته كانت مسجلة.

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