ترامب ينتقد حلفاء بلاده بعد ترأسه لمجموعة العشرين

وصل اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان مستهلاً بذلك آخر جولاته، وانتقد ترامب حلفاء بلاده بشدة بما فيهم ضيوفه، وذلك قبل أن يجتمع بهم للتفاوض حول عدة قضايا مختلفة كملفي الأمن والتجارة.
كما انتقد الرئيس الأمريكي كلًا من اليابان، والمانيا، والهند قبل وبعد رحيله لإجتماع القمةالدولية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وبالرغم من الإنتقادات التي وجهها ترامب إلى تلك الدول، إلا أنه لم ينتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أطلقت حكومته حملة ممنهجة للتدخل في انتخابات الولايات المتحدة الامريكية 2016 والقت القبض على
وأشار ترامب في حديثه عن موعد اقتراب زيارته للندن في مقتبل الشهر القادم، بعد أن أهان صادق خان أحد المحافظين بلندن ووصفه بأنه "قطعة حجر باردة" ويسعى لخراب العاصمة، ولم تكن هذه الإهانة هي الأولى ولكنه أهان دوقة سوسيكس وزوجة الأمير هاري وقال أنها "كريهة" ولكنه أنكر بعد ذلك بالرغم من أن كلمته كانت مسجلة.
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