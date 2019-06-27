النيابة العامة تطلب الإعدام لمنفذي جريمة شمهروش وتصفهم بـ”الوحوش الآدمية”

طالبت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتنفيذ حكم الإعدام في حق 4 من المتهمين الرئيسيين في ملف جريمة “شمهروش”، التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان، إحداهما من النوريج، والأخرى من الدنمارك.

واستعرض ممثل النيابة العامة الوقائع المرتبطة بالجريمة، التي اعترف بها المتهمون، وهم عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبد الرحمان خيالي، الذين وصفهم “بالوحوش الآدمية”، موردا تفاصيل إعدادهم، وتنفيذهم للجريمة، وفق ما تضمنته اعترافاتهم في مرحلتي البحث، وأمام قاضي التحقيق.

وأورد ممثل النيابة العامة اعتراف المتهمين بالاتفاق، والتخطيط لقتل السياح، وقطع رؤوسهم، وكذا استهداف حواجز الدرك الملكي، وقتل عناصره، والاستيلاء على أسلحتهم لاستخدامها في مخططات إرهابية، كما اعترف رشيد أفاطي بأنه خطط للسطو على سيارة نقل الأموال في الصويرة لتمويل عمليات إرهابية.

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كما أكد ممثل النيابة العامة على أن المتهمين خططوا لاستهداف موسم يهودي في مدينة الصويرة، وكذا موسم كناوة فيها، بالإضافة إلى كنيسة في كيليز في مراكش، فضلا عن استهداف مراكز الدرك الملكي.

وبخصوص العنصر المادي، فإن ممثل النيابة العامة أكد أن الاختبارات، التي أجريت على الملابس، والأسلحة البيضاء المحجوزة لدى المتهمين بالتنفيذ، بينت وجود الحمض النووي للضحايا عليها.

كما تطرق ممثل النيابة العامة إلى تفاصيل تقرير التشريح الطبي، الذي أورد أن الضحية الدانماركية “لويزا”، تعرضت لتقطيع الرأس، والقصبة الهوائية، ولـ23 جرحى على مستويات متعددة من أطراف الجسد.