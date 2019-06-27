ن.بركان يتخلى عن لاعبه المخضرم

لم يجدد فريق نهضة بركان لكرة القدم، عقد لاعبه المخضرم عبد الصمد المباركي، الذي انتهى بنهاية الموسم الكروي الماضي.

ويبحث الفريق البرتقالي عن لاعب آخر يعوض المباركي، الذي لاحقته كثرة الإصابات في الموسم المنصرم، والتي حالت دون ظهوره باستمرار مع النهضة.

وكان صاحب 37 عاما، انضم لنهضة بركان قبل موسمين، قادما من فريق شباب الريف الحسيمي، مواصلا تألقه المعهود، خاصة في موسمه الأول، غير أن الإصابات التي تعرض لها في موسمه الأخير، جعلت مستواه يتراجع نسبيا.

في المقابل، جدد الفريق البركاني عقود مجموعة من اللاعبين الذين يشكلون ركائز النادي، على غرار عمر النمساوي، وبكر الهلالي، وأمين الكاس، وحمدي العشير، كما تعاقد الفريق مع زهير لعروبي، وعلاء أجراي، وحمزة حمياني.