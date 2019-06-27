مكنت الأبحاث والتحريات، على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية، الموالية لتنظيم “داعش”، أول أمس، بمنطقة الحوز، من رصد مخبأين بضيعتين، تابعتين لجماعة أوريكا، تم إعدادهما من طرف أفراد الخلية.
وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أعمال التفتيش المنجزة، اليوم الخميس، بهذين المخبأين، أسفرت عن حجز، كمية وافرة من مواد كيماوية، وكمية أخرى من مسحوق أسود اللون، ونشارة الألمنيوم، بالإضافة إلى قنينتين صغيرتين لغاز البوتان، وأقنعة، وأدوات تستعمل في التلحيم.
إضافة إلى أنه، تم حجز، بحسب المكتب المركزي لأبحاث القضائية، مصابيح صغيرة وأسلاك كهربائية، وكرات حديدية صغيرة، ومتوسطة الحجم، يحتمل استعمالها في صناعة وإعداد مواد متفجرة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، إلى أن هذه المواد، سيتم إخضاعها، للخبرة العلمية، من طرف المصالح المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفكيك خلية إرهابية بمنطقة الحوز..”البسيج” يحجز مواد متفجرة ومصابيح في مخبأين سريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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