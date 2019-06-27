مستشار السبسي يؤكد إستقرار الوضع الصحي للرئيس والشاهد: لا تنشروا الأخبار الزائفة

قال فراس قفراش، مستشار رئيس الجمهورية، إن الوضع الصحي للرئيس الباجي قايد السبسي مستقر.

وناشد مستشار رئيس الجمهورية، التونسيين، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بعدم الانسياق وراء الإشاعات، خاصة بعدما تم تداول خبر وفاة الرئيس، الذي أصيب بوعكة صحية حادة، صباح اليوم، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

نفس المستشار، كان أكد، قبل ساعة، بأن حالة الرئيس التونسي، حرجة للغاية، لكنه على قيد الحياة.

هذا، ودعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الترفع عن بث الأخبار الزائفة، التي من شأنها بث البلبلة.

وقال الشاهد، بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”، إنه كان في زيارة، قبل قليل، لقائد السبسي، حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.

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وشدد على أن “السبسي بصدد تلقي كل العناية اللازمة، التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

ويبلغ الرئيس التونسي 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

ويشار إلى أن العاصمة التونسية اهتزت صباح اليوم، على وقع، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة مدنيين، والثاني، بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الاٍرهاب بالعاصمة التونسية.

وتسود تونس حالة من الصدمة والهلع نتيجة العمليات الإرهابية التي استهدفتها صباح اليوم