الخلفي: لدينا نظام لليقظة للتصدي لاستفزازات البوليساريو ونحقق إنجازات

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن المغرب يتوفر على نظام لليقظة للتصدي لكل الاستفزازات، أو محاولات المس بالوحدة الترابية.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحافية، التي عقدها، بعد ظهر اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “أؤكد أولا أن هناك نظاما لليقظة، يعمل على التصدي في الحين لكل محاولات المس بالوحدة الترابية”.
وتحدث الخلفي عن واقعة نشر خارطة المغرب مبتورة من طرف اللجنة المنظمة لنهائيات أمم إفريقيا في مصر، وقال: “مباشرة بعدما حصل في مصر، تحركت مصالح وزارتي الخارجية، والشباب والرياضة، وذلك في عين المكان، ما أدى إلى اعتذار رسمي، وتم حل المشكلة”.
ويرى الوزير أن السياق العام، يتسم بتحقيق المغرب لتقدم كبير، آخره سحب دولتين لاعترافهما بالكيان الوهمي.
وأوضح الخلفي أن “هذا المسار سيتواصل، والكيان الانفصالي الوهمي كان يتحدث عن أرقام كبيرة للدول، التي تعترف به، بينما اليوم بلغ عدد الدول، التي سحبت اعترافها حوالي خمسين بلدا”.
وختم الخلفي بالقول: “المغرب ولله الحمد في مسار إيجابي تصاعدي هجومي، ويحقق مكاسب متوالية، ولن تؤثر فيه الاستفزازات”.
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