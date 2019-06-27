وليد توفيق: فنانون مغاربة كبار ظلموا.. وسعد لمجرد كسر القاعدة – فيديو

اعتبر الفنان اللبناني، وليد توفيق، أمس الأربعاء، أن عددا من الفنانين المغاربة ظلموا بسبب غياب تسليط الضوء عليهم من طرف الإعلام، في زمن لم تكن فيه وسائل التواصل الاجتماعي متاحة.

وكشف وليد توفيق قصته مع وسائل الإعلام، عندما منعت “روتانا” بث أعماله، الأمر الذي أثر في نجاح أغانيه بعد ذلك، قبل العودة بقوة مرة أخرى.

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وأوضح وليد توفيق أنه في الوقت الحالي تغيرت الأمور مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما كسر القاعدة في علاقة الفن بالإعلام، معتبرا أن النجم المغربي، سعد لمجرد، من أبرز الفنانين، الذين حققوا نجاحا بفضل “السوشل ميديا”.

وأحيا وليد توفيق، ليلة أمس الأربعاء، حفلا فتيا رفقة الأردنية ديانا كرزون، على منصة النهضة، ضمن فعاليات مهرجان موازين في نسخته لعام 2019.