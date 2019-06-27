أكد محاميا السائحتين الإسكندنافيتين؛ الدانماركية،، والسويدية، ضحيتي جريمة “شمهروش”، في جلسة المحاكمة، صباح اليوم الخميس، مسؤولية الدولة في الجريمة، التي استهدفتهما، نهاية العام الماضي، وذلك بتقصيرها في توفير الأمن، وعدم مراقبتها للمتهمين بتنفيذها، خصوصا أنهم كانوا محكومين سابقين في قضايا إرهاب، وكانوا يعلنون صراحة تبنيهم للفكر الجهادي.
وانصبت مرافعتا المحاميين، خالد الفتاوي، والحسين الراجي، التي امتدت إلى ثلاث ساعات كاملة، على مطالبة الدولة، التي أدخلت طرفا في الملف بإقرار تعويض لذوي الضحيتين، لأنها أخلت بواجبها في توفير الأمن، في ممر سياحي، وكذا لأن عددا من المتهمين كانوا أئمة في وزارة الأوقاف، ويتلقون راتبا من المال العام.
واستند المحاميان المذكوران على أحكام قضائية، وتشريعات وطنية، وأجنبية في إثبات مسؤولية الدولة، وإلزامها بتقديم التعويض.
وحول المبلغ المطالب به، كشف المحامي، عبد اللطيف وهبي، الذي ينوب عن الدولة في الملف، أن دفاع الضحايا دفع بطلب 10 ملايين درهم كتعويض لذوي الضحيتين الدانماركية، والسويدية.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة “شمهروش”.. دفاع الضحايا يطالب الدولة بتعويض قيمته مليار سنتيم-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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