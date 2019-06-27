رونار: “المنتخبات التي تتوج بـ”الكان” تدشن المنافسة بشكل متوسط.. هكذا توجت مع الكوت ديفوار”

على الرغم من البداية الصعبة للمنتخب المغربي، وانتصاره الصعب على ناميبيا، في المباراة الأولى، عن المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر، والأداء المتوسط للعناصر الوطنية، إلا أن الناخب الوطني هيرفي رونار، متمسك بثقته في العناصر الوطنية، ويعتبر الأمر فأل خير على حظوظ “الأسود” في المنافسة عل اللقب.

وقال رونار في الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الخميس، قبل مباراة الغد، بقاعة الندوات التابعة لملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، إن ” المنتخبات التي تدشن الكان بطريقة متوسطة وبهدوء، وتناقش مباراة بمباراة هي التي تذهب إلى أبعد نقطة ممكنة، فالعديد من المنتخبات تبدأ بقوة، لكنها تفشل في وسط الطريق، أعتقد بأننا انطلقنا بطريقة متوسطة، ولكن علينا أن نحافظ على هدوئنا ومناقشة كل مباراة على حدى”.

وعاد المدرب الفرنسي بذكرياته، لآخر لقب إفريقي، فاز به مع المنتخب الإفواري: ” عندما توجت باللقب مع المنتخب الإفواري، بدأنا بطريقة سيئة، وبتعادلين، والكل لم يرشحنا، حينها، وتعرضنا لانتقادات من طرف الإفواريين، وقد حققنا ثورة في المباراة الثالثة أمام الكاميرون، بهدف من ماكس غراديل، والذي أهلنا لربع النهاية، وأوصلنا للمباراة النهائية حيث توجنا باللقب”.

وتحدث رونار، في المناسبة ذاتها، عن تنظيم المنافسة القارية في القارة السراء، وقال بهذا الخصوص، إن ” الكان في الصيف، هي الفترة المثالية من أجل تنظيم المنافسة، لأن اللاعبين يكونون متاحين لمنتخباتهم، صحيح أن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارية أمر مؤثر، ولكنه الفترة المثالية بالنسبة لنا، أعتقد أنه من الأجدر التفكير في عدم برمجة المباريات في وسط النهار، حين ترتفع درجات الحرارة”.

أما بخصوص تطور الكرة في القارة السمراء، فقد قال الناخب الوطني: ” أنا في إفريقيا منذ أكثر من 10 سنوات، الأمور تغيرت بشكل كبير، أنا سعيد لأني أتابع كل المباريات على التلفاز، كما أن الملاعب تطورت كثيرا، والجانب التنظيمي أصبح أفضل، هذه الأمور إيجابية جدا، الكرة أيضا تطورت، أصبحنا نشاهد منتخبات وأندية قوية، سواء في وسط القار أو في جنوبها، بالإضافة طبعا لبلدان شمال إفريقيا”.