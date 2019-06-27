كوبا اميركا: الأرجنتين المتأرجح يواجه الفنزويلي الصاعد بقوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يدخل المنتخب الأرجنتيني، مساء الجمعة، واحدة من أهم مبارياته في بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، والتي يواجه فيها منتخب فنزويلا ضمن مباريات ربع النهائي للبطولة، والمقرر لها على ملعب "ماراكانا" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويسعى منتخب التانغو الأرجنتيني لتحسين الصورة، التي ظهر بها في الدور الأول (المجموعات)، لمواصلة المشوار في البطولة نحو اللقب، ويخشى الفريق الأرجنتيني أن يسقط أمام فنزويلا خاصة وأن الأخير يقدم مباريات جيدة بالبطولة.

الارجنتين وفنزويلا وتأهلت الأرجنتين لربع النهائي بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، ولم يقدم ميسي ورفاقه الأداء القوي حتى الآن.

ويمتلك المدير الفني للتانغو، ليونيل سكالوني، عناصر مميزة للغاية على رأسهم، ميلتون كاسكو وغيرمان بيزيلا وروبرتو بيرييرا وليانردو باريديس وجيوفاني لو سيلسو وليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز ورودريغو دي بول وسيرغيو أغويرو وأنخيل دي ماريا وماتياس سواريز.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب فنزويلا لاستمرار الأداء الكبير الذي قدمه حتى الآن في البطولة، واستغلال فرصة التراجع الكبير في مستوى الأرجنتين لاقتناص بطاقة العبور لنصف النهائي، ورغم التفوق التاريخي للأرجنتين، فإن فنزويلا قد حققت نتائج إيجابية أمام التانغو في اللقاءات الثلاث الأخيرة بفوز وتعادلين.

Advertisements

وتأهلت فنزويلا لربع النهائي بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.

ويمتلك المدير الفني لمنتخب فنزويلا، رافاييل دوداميل، عدد من اللاعبين المميزين في تطبيق طرق لعب مختلفة مثل، والكر فارينيز وروبرتو روزاليس ويوردان أوسوريو وميكيل فيلانويفا ورونالد هيرنانديز وجونيور مورينو وداروين ماتشيز ويانخيل هيريرا وتوماس رينكون وسولومون روندون ويفيرسون سوتيلدو وجوزيف مارتينز.

التقى المنتخبان 22 مرة من قبل، منها خمس لقاءات في (كوبا أميركا)، والتفوق تاريخي للأرجنتين بـ 18 انتصار، وحقق فنزويلا الانتصار في مناسبتين فقط، وتعادلا مرتين أيضًا.

وكان الفوز من نصيب فنزويلا في أخر مواجهة بينهما بثلاثة أهداف لهدف في آذار/ مارس الماضي بلقاء ودي، وكان أكبر فوز للأرجنتين بنتيجة (11-0) بكوبا أميركا عام 1975.