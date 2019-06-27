ليفربول يفتتح صفقاته بالهولندي فان دن بيرج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرم نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك بالتعاقد مع لاعب كرة القدم الهولندي، سيب فان دن بيرج.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "تعاقد ليفربول مع اللاعب سيب فان دن بيرج قادمًا من نادي (بي اس في زفوله) الهولندي، حيث سيتم قيده في يوليو/ تموز المقبل، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "المدافع صاحب الـ17 عامًا وقع عقدًا طويل الأجل مع الريدز بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه الهولندي"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

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وفي تصريح لموقع النادي عبر شبكة الإنترنت، قال بيرج "بالنسبة لي، أنا سعيد للعب في أكبر ناد في العالم وهو حلم أصبح حقيقة، أنا متحمس جدًا".

وأضاف "بالطبع يورغن كلوب المدير الفني شخص رائع وأحد أسباب النجاح، وهو سبب وجودي هنا"، واختتم بيرج تصريحاته بالقول "أعتقد أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي للتطور وأتمنى أن ألعب هنا كثيرًا من المباريات".

وشارك فان دين بيرج في 15 مباراة بالدوري الهولندي للدرجة الأولى، وساهم في تواجد فريقه بالمركز الثالث عشر، وعلى الصعيد الدولي فهو يتواجد مع المنتخب الهولندي تحت 19 عامًا، وشارك أربع مباريات حتى الآن.