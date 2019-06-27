مكتب رئيسة وزراء بريطانيا: تيريزا ماي ستلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، أنها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين.

كما يلتقي ولي العهد السعوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، إنه من المقرر أن يناقش ترامب وولي العهد السعودي خلال اللقاء تصاعد التوترات مع إيران وتهديداتها لاستقرار المنطقة.



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كما يلتقي الأمير محمد بن سلمان رؤساء الدول والحكومات لأكبر عشرين اقتصاد في العالم الجمعة والسبت في مدينة أوساكا اليابانية ثاني مركز اقتصادي لليابان، ضمن فعاليات قمة العشرين.

وكان ولي العهد السعودي وصل في وقت سابق الخميس إلى اليابان، قادما من كوريا الجنوبية بعد زيارة رسمية ومثمرة.

وكان في استقباله بمطار كانساي الدولي وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي في اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.