الإمارات والأردن يبحثان آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث السفير أحمد علي محمد البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالأردن، وعدد من المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية، آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويرها خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الإماراتي في الأردن خلال لقائه عددا من المسؤولين الأردنيين، عمق العلاقات الأخوية الثنائية وتميزها بين البلدين.

والتقى السفير أحمد علي محمد البلوشي، الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسلامة حماد وزير الداخلية الأردني.

وقدم الوزراء والمسؤولون الأردنيون خلال اللقاءات التهنئة للسفير الإماراتي الدكتور أحمد علي البلوشي بمناسبة تعيينه سفيرا للإمارات في الأردن، وتقديم أوراق اعتماده للملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، متمنين له دوام التوافيق والنجاح في مهام عمله.

وأعرب سفير الإمارات عن شكره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي لمسه في الأردن، متمنيا العمل مع الأشقاء بالأردن من أجل الحفاظ على متانة العلاقات الثنائية، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.