شرطة أردوغان تعتقل طالبا بحفل تخرجه.. والتهمة "غولن"‎

اعتقلت شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، طالبا في حفل تخرجه بالجامعة، لاتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، جاءت أحداث هذه الواقعة في ولاية، أسكي شهر، شمال غربي تركيا، حيث جاء اعتقال المتهم الذي لم يتم الكشف عن هويته، بناء على قرار من النيابة العامة بالولاية.

وقالت النيابة العامة التركية في بيان، إن قرار الاعتقال جاء بتهمة الانتماء لحركة غولن، واستخدام المتهم تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري، ومن ثم تم اعتقاله من داخل جامعة "عثمان غازي" بالولاية خلال حفل تخرجه.

وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" بزعم أن أنصار غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 15 يوليو/تموز 2016، استخدموه.

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وبعد انتهاء النيابة التركية من التحقيق مع المتهم، تم عرضه على محكمة الجنايات الثانية بالولاية؛ لتقرر بدورها استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.





ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.