رئيس الوزراء التونسي ينفي وفاة السبسي بعد زيارته بالمستشفى

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محسن أمينالخميس 2019/6/27 06:25 مساء بتوقيت أبوظبي
لقاء سابق بين الرئيس السبسي والشاهد- الفرنسية
نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، صحة ما تردد عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مطالباً بوقف بث الشائعات.
وزار الشاهد الرئيس التونسي في المستشفى العسكري؛ حيث يتلقى حالياً العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.
وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، نبه الشاهد إلى أن قايد السبسي يتلقى كل العناية اللازمة التي يحتاجها على يد مجموعة من أكفأ الأطباء والإمكانيات.
وطالب رئيس الحكومة التونسية بوقف بث "الأخبار الزائفة" حول صحة السبسي، والتي من شأنها إثارة البلبلة بين التونسيين.
كان المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية فراس قفراش، نفى خبر وفاة الرئيس السبسي، مؤكداً أن "حالته مستقرة".
ويعقد البرلمان التونسي اجتماعاً طارئاً على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، وما تردد عن صحة الرئيس.
وقتل شرطي وأصيب آخرون في تفجيرين، اليوم، وسط العاصمة التونسية، فيما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد.
وشهدت البلاد حالة استنفار أمني عبر إغلاق المحاكم وشوارع رئيسية إثر التفجيرين.
وطوقت الشرطة مكان العمليات الإرهابية، ووصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى المنافذ التي تفتح على شارع الحبيب بورقيبة وتم إغلاقه.
كما وجهت السلطات برفع الجلسات بمحاكم العاصمة، تحسباً لأي هجمات.
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