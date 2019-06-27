جلسة طارئة للبرلمان التونسي إثر تفجيرات ووعكة صحية للسبسي

يعقد البرلمان التونسي، الخميس، اجتماعاً طارئاً على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، وما تردد عن صحة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس البرلمان التونسي دعا للاجتماع الطارئ الذي سيعقد اليوم.

كان المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية فراس قفراش نفى خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكداً أن "حالته مستقرة".

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وكانت الرئاسة التونسية قالت، الخميس، إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وقتل شرطي وأصيب آخرون في تفجيرين، اليوم، وسط العاصمة التونسية، فيما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد.

وشهدت البلاد حالة استنفار أمني عبر إغلاق المحاكم وشوارع رئيسية إثر التفجيرين.

وطوقت الشرطة مكان العمليات الإرهابية، ووصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى المنافذ التي تفتح على شارع الحبيب بورقيبة وتم إغلاقه.

كما وجهت السلطات برفع الجلسات بمحاكم العاصمة تحسباً لأي هجمات.