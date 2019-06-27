الإمارات تدين تفجيرات تونس وتدعو لتكاتف دولي ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية و مقرا أمني، اليوم الخميس، في أهم الشوارع الحيوية بوسط تونس العاصمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن إدانة دولة الإمارات و استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين و عرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة و الشعب التونسي في مواجهة العنف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن و استقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وقتل شرطي وأصيب آخرون من بينهم مدنيون في تفجيرين، اليوم الخميس، وسط العاصمة التونسية، فيما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد.