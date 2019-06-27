مئات يتظاهرون بإثيوبيا ضد انتهاكات عناصر "جبهة أورومو"

تظاهر المئات من سكان منطقة شرق وغرب "وللغا"، بإقليم أورميا غربي البلاد، ضد انتهاكات ترتكبها عناصر من جبهة تحرير أورومو المعارضة بعدد من المدن والمناطق بإقليم أوروميا.

وأدان المتظاهرون ممارسات عناصر الجبهة في المنطقة، المتمثلة في التخويف والنهب وتقويض السلم والأمن ووصفوها بأنها منافية لعملية السلام والاستقرار في البلاد.

ودعا المتظاهرون الحكومة لتحقيق سيادة القانون، ووقف الممارسات المهددة لعناصر جبهة المعارضة التي ظلت تتحرك في المنطقة، وتنفذ العديد من العمليات التي تعتبر مقوضة للسلام.

وأكد المتظاهرون أن هذه الممارسات لا تمت بصلة إلى شعب أورومو، مشيرين إلى أن الجبهة المعارضة تحاول عرقلة عملية التحول والإصلاح التي ساهم فيها الشعب الأورومي.

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كما أكدوا دعمهم لجهود الحكومة في تحقيق ضمان أمن المواطن وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



يذكر أن رئيس جبهة تحرير أورومو داؤود ابسا، أعلن في مايو/أيار الماضي في بيان مشترك مع حاكم إقليم أوروميا شيملس أبديسا، تخليهم عن السلاح والدخول في عملية مصالحة مع حكومة إقليم أورميا.





وقال إن "الجبهة لا تمتلك قوة عسكرية مسلحة تنشط في إثيوبيا".

وكانت جبهة تحرير أورومو المعارضة وقعت اتفاقا في سبتمبر/أيلول 2018 مع حكومة إقليم أوروميا، أنهى توترا وصراعا مسلحا بين مقاتلي الجبهة والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وحكومة إقليم أوروميا.