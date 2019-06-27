رئيس الحكومة التونسية يزور السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث “الشائعات”

جدة - عمرو شويل تونس - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء التونسي، عبر قسيبوك، اليوم، إنه زار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، داخل المستشفى العسكري بالعاصمة.

ودعا الشاهد إلى وقف بث “الشائعات” المتعلقة بصحة الرئيس، مشددا على أن تداول الأخبار “الكاذبة” يؤدي إلى حدوث البليلة.

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وأضاف الشاهد قائلا: “أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية”.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قال إن الرئيس نقل للمستشفى العسكري بعد تعرضة لوعكة صحية حادة.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر برلمانية تونسية، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، 93 عاما، توفي داخل المستشفى، بينما دعا رئيس البرلمان إلى عقد اجتماع طارئ.

في حين نفي المتحدث الإعلامي باسم الرئيس التونسي الأنباء التي ترددت عن وفاته، مؤكدا أن حالته مستقرة، وأن انعقاد البرلمان بشكل طارئ هو لمناقشة تطورات الأوضاع بعد العمليتين الانتحاريتين اللتين وقعتا صباح اليوم بالعاصمة التونسية.