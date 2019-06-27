إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج بتونس وسط تضارب الأنباء عن حالة الرئيس

أكدت مصادر إعلامية أن هناك إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج بتونس.

وتأتي هذه الإجراءات وسط تضارب الأنباء عن حالة الرئيس التونسي الصحية.

وكان مستشار الرئيس التونسي، قال إن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا، فيما أعلنت وسائل إعلام أنه فارق الحياة.

ونقل السبسي، قبل قليل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية حادة.

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يأتي هذا بعد ساعات من وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن التفجير خلف وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).