من البديل حال وفاة السبسي .. القانون يجيب

في ظل تضارب الأنباء حول حقيقة وفاة الرئيس التونسي، الباجي القايد السبسي، إلا أن الرئاسة التونسية أكدت اليوم نقل الرئيس البالغ من العمر "92" عاماً بعد وعكة صحية حادة جعلته في حرجة.

وإذا تأكدت الوفاة فإن الدستور التونسي الفصل "84" ينص على:

- عند اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺤﻮﻝ دوﻥ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ، ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻮراً ﺗﻘﺮ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻮﻗﺘﻲ، ﻓﻴﺤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻣﺪﺓ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮماً.

- يتضمن الفصل نفسه أيضا أنه في حال ﺗﺠﺎوﺯ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻣﺪﺓ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮماً، أﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎﺓ، أﻭ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ، أﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺏ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻮراً، وﺗﻘﺮ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﺗﺒﻠّﻎ ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاﺏ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮراً ﻣﻬﺎﻡ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ وأﻗﺼﺎﻩ ﺗﺴﻌﻮﻥ ﻳﻮماً.

- يتضمن الفصل "86" صلاحيات رئيس الدولة القائم بمهام رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺧﻼﻝ اﻟﺸﻐﻮﺭ اﻟﻮﻗﺘﻲ أﻭ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، بتوليه اﻟﻤﻬﺎﻡ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﺒﺎدرﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، أﻭ اﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، أﻭ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاﺏ اﻟﺸﻌﺐ، وﺧﻼﻝ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ يُنتخب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪﺓ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮﻡ ضد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.