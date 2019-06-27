نفى مستشار الرئيس التونسي الانباء التي تتحدث عن وفاة الرئيس الباجي السبسي. وقال المستشار في تصريحات صحفية أن حالة الرئيس السبسي حرجة جدا لكنه ما زال على قيد الحياة. وكانت وسائل اعلام محلية تونسية تحدثت عن وفاة الباجي السبسي بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: مستشار الرئيس التونسي يكشف عن حقيقة وفاة الباجي السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.