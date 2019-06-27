عاجل.. وفاة الرئيس التونسي بعد وعكة صحية حادة

أعلنت وسائل إعلام محلية في تونس، اليوم، عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي بعد

إصابته بوعكة صحية.

ونقل السبسي، قبل قليل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية حادة.