السودان: الأمن يفرق تظاهرة طلابية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب(الخرطوم)أطلقت الشرطة السودانية اليوم (الخميس) الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طالبية ضد المجلس العسكري الحاكم قرب قصر الرئاسة في الخرطوم، وفقاً لما أفاد شهود، الذين اضافوا بأنّ نحو 300 طالب خرجوا من معهد مصرفي في وسط الخرطوم ونظّموا تظاهرة عفوية هتفت «حرية سلمية عدالة».
وقال شاهد لوكالة فرانس برس إنّ "العديد من المتظاهرين رفعوا لافتات تدعو للحكم المدني أثناء تظاهرهم في مكان غير بعيد من قصر الرئاسة.
وأوضح أنّ قوات مكافحة الشغب وصلت سريعاً وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
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