شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: إعتقال 56 سياسياً من العرق الأمهري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا) قال المتحدث باسم حركة أمهرة الوطنية كريستيان تاديلي، اليوم (الخميس)، إن الشرطة ألقت القبض على 56 عضواً بالحزب فيما يتصل بانقلاب فاشل بولاية أمهرة بشمال إثيوبيا. قال المتحدث باسم حركة أمهرة الوطنية كريستيان تاديلي، اليوم (الخميس)، إن الشرطة ألقت القبض على 56 عضواً بالحزب فيما يتصل بانقلاب فاشل بولاية أمهرة بشمال إثيوبيا. واضاف بأنه تلقى أيضاً تقارير عن اعتقال أشخاص من العرق الأمهري في أربع بلدات بمنطقة أوروميا. ويسود التوتر إثيوبيا منذ هجومين وقعا مطلع الأسبوع، قتل فيهما رئيس أركان الجيش وأربعة مسؤولين كبار آخرين بينهم رئيس إقليم أمهرة.



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