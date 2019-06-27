شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد وعكة صحية حادة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (تونس)قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاماً) نُقل اليوم (الخميس) إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد إصابته بوعكة صحية حادة.
وقال أحد مستشاري الرئيس إنه في حالة حرجة للغاية لكنه على قيد الحياة، لينفي بذلك تقارير إعلامية عن وفاة الرئيس.
وكان السبسي قد نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة.
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