شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تسعى لتفاهم أمريكي روسي لتحريك عملية السلام السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسن في مقابلة نشرت اليوم (الخميس)، إنه يسعى لتحقيق «تفاهم أعمق» بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

ويحاول بيدرسن، وهو رابع شخص يتولى المهمة، تشكيل لجنة للإشراف على إصلاح الدستور، وهو مسعى متواضع مقارنة بجهود الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان للتوصل إلى اتفاق سلام خلال مؤتمر دولي في 2012.

وقال بيدرسن في المقابلة التي نشرها (مركز الحوار الإنساني)، ومقره جنيف:«بالطبع وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير... لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل».

وأضاف أنه أبلغ الأطراف الرئيسية بأنه يحتاج إلى «ترتيبات دولية مختلفة» ويريد جمع مجموعة من الدول المؤثرة إلى جانب اجتماع اللجنة الدستورية.