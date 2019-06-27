صواريخ اليمن تضع السعودية في مأزق .. والسعوديون يسخرون من اعلامهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – استطلاع

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات السعودية الى التغطية على اخفاق دفاعاتها الجوية امام المسيرات والضربات الصاروخية القادمة من اليمن رداً على مجازر التحالف السعودي بحق اليمنيين، هاجم ناشطون بموقع التواصل تويتر الاعلام السعودي ساخرين من صحيفة سعودية معروفة محلياً، عقب نشرها موضوع متصل بالهجمات الصاروخية.

وبحسب موقع وطن فقد نشرت صحيفة “سبق” السعودية تقريرا حمل عنوان “أبها تصفع “إرهاب الحوثي” بالسمر و”البلوت” بمحاذاة شبك المطار.. لم لا؟!، ونشرت عبره صور مواطنون من أبها يلعبون البلوت بالقرب من المطار الذي تعرض للقصف عدة مرات.

وذكرت الصحيفة أن الشباب والأسر اتخذوا من شبك المطار مكانًا لهم لممارسة هواياتهم المختلفة، وبينها لعب “ورقة البلوت”؛ في تأكيد واضح على ما يعيشه هذا البلد من أمن وأمان لم ولن يستطيع الأعداء زعزعته أو النيل منه.. حسب تعبير الصحيفة.

وقوبل تقرير “سبق” بهجوم وسخرية كبيرين من السعوديين أنفسهم، وأكد أحدهم في رده على الصحيفة المقربة من النظام أن ما وصفه بـ”الهياط الإعلامي” لا ينفع بل الذي ينفع هو الصدق والمكاشفة والشفافية، والتحصين الحقيقي الذي يقوم على الثقة والتأكد من أن القوة الحقيقية تكون من داخل كل شخص في المجتمع وتتجلى في وقت المحن.

Advertisements

وتابع ساخرا:”يا لسذاجة سبق وكيف تدرك هذا!”.

وغرد آخر ساخرا:”ماشاء الله هذي الاخبار القوية الي تزلزل دول، استمروا بارك الله فيكم”.

وكتب ثالث:”يقولون بعد الخبر هذا الحوثي انسحب من الحرب و أعلن استسلامه”.

فيما سخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، من الصحيفة السعودية وإعلام ابن سلمان بقوله:”هل هذا إعلام يقود حرب إعلامية على #اليمن؟”.

وتابع في تغريدته التي رصدتها :”كفو، استمروا بصفع الحوثي ودقوا خشمه بالبلوت والترفيه بقيادة تركي وناسة”.